Оформление ВНЖ в Испании 2024 | Поможем оформить под ключ

Оформление ВНЖ в Испании
настоящий профессионал, который поможет получить ВНЖ в Испании!
Мы понимаем, что каждый случай уникален, поэтому предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту.
Работаем на результат: вторые 50% суммы вы оплачиваете после получения одобрения ВНЖ.
При работе с каждым мы учитываем ваши личные цели и потребности, чтобы предложить наиболее подходящий вариант, удовлетворяющий запросы.
- Познакомим вас с плюсами и минусами каждого типа ВНЖ;
- Поможем выбрать оптимальный вариант, исходя из ваших желаний и обстоятельств;
- Окажем профессиональную поддержку на всех этапах оформления ВНЖ, независимо от того, находитесь ли вы в России, другой стране, где у вас есть резиденция, или непосредственно в Испании.
Преимущества получения ВНЖ в Испании
Вид на жительство дает доступ к множеству преимуществ, среди которых:
- Легальное проживание;
- Право на бесплатное образование для вас и ваших детей;
- Право на открытие банковских счетов, получение кредитов, включая ипотеку;
- Свободное передвижение по странам Шенгенского соглашения;
- Возможность получения бесплатных медицинских услуг;
- Получение социальных льгот;
- Возможность оформить резидентство для родственников;
- После 5 лет проживания в стране — получение ПМЖ, а спустя следующие 5 лет — запрос гражданства.
Что такое ВНЖ?
Вид на жительство — это юридический статус, который позволяет иностранному гражданину легально проживать на территории другого государства в течение определённого срока.
Сроки действия ВНЖ в Испании
Сроки разрешения на временное проживание варьируются в зависимости от типа резиденции:
- Большинство резиденций первоначально выдаются на один год, но в некоторых случаях, например, при запросе ВНЖ кочевника с территории Испании, сразу на три года. Это первый шаг для тех, кто планирует жить в Испании на постоянной основе.
- После успешного продления первоначального разрешения вам предоставят вторичное ВНЖ сроком на два года. Это позволит вам продолжать жизнь в стране и глубже погружаться в её культуру и традиции.
- Для тех, кто легально проживает в Испании не менее пяти лет, открывается возможность получения статуса постоянного резидента (ПМЖ). Это разрешение дает право на проживание в стране в течение пяти лет с возможностью продления или подачи на гражданство.
Типы ВНЖ в Испании
Есть несколько видов ВНЖ, и у каждого свои плюсы и минусы. Команда ReloHelper подберет и оформит подходящий ВНЖ для россиян и граждан других стран, сделав весь процесс простым и удобным.
ВНЖ без права на работу (No lucrativa)
ВНЖ без права на работу в Испании — это тип резидентства для финансово независимых лиц, которые хотят жить в стране без выполнения трудовой деятельности. Он популярен среди пенсионеров, владельцев бизнеса и тех, кто может обеспечивать себя и свою семью без работы на испанском рынке труда. Выдается на 1 год, продляется на 2 года, затем еще на 2. Через 5 лет – ПМЖ.
Условия для получения Визы No lucrativa
- Финансовая независимость. Заявитель должен доказать наличие средств для проживания в Испании: 28 000 евро в год на себя и 7 200 евро на каждого члена семьи.
- Медицинская страховка. Необходима испанская медицинская страховка с полным покрытием без доплат.
- Отсутствие судимости. Заявитель должен предоставить справки о несудимости из всех стран, в которых проживал более 183 дней за последние пять лет.
- Медицинский сертификат. Требуется справка об отсутствии серьезных заболеваний, указанных в Международном медико-санитарном соглашении 2005 года.
Преимущества ВНЖ No lucrativa
- ВНЖ для всей семьи: No lucrativa позволяет получить резидентство с супругом и детьми.
- Путешествия: обладатели ВНЖ no lucrativa могут свободно посещать страны Шенгенской зоны без получения дополнительных виз.
- Образование: можно обучаться в испанских учебных заведениях в том числе бесплатно.
- Надежность: вас не лишат резиденции, если вы останетесь без источника дохода
ВНЖ цифрового кочевника (Digital nomad)
ВНЖ цифрового кочевника — специальная программа, которая предоставляет право проживания в Испании для иностранных граждан, работающих на удаленной основе. Этот тип резидентства стал настоящей находкой для фрилансеров, предпринимателей и сотрудников, работающих дистанционно. Выдается на срок до 3 лет при подаче из Испании, продляется на 2 года, затем еще на 2. Через 5 лет – ПМЖ.
Условия для получения Визы цифрового кочевника
- Удаленный формат работы. Необходимо предоставить контракт и письмо-разрешение на дистанционную работу от работодателя/контрагента.
- Источник дохода. Организация, с которой вы сотрудничаете, должна существовать не менее года и может находиться в любой стране, за исключением Испании. Ваш стаж работы в данной компании должен составлять не менее трёх месяцев.
- Доход. Для получения ВНЖ необходимо иметь доход не менее 2 646 евро на основного заявителя, а также дополнительно 993 евро на второго члена семьи и 330 евро на каждого последующего.
- Опыт. Необходимо иметь диплом по текущей деятельности или подтвердить стаж работы не менее 3 лет.
- Медицинская страховка. Для кочевников, работающих в найме, необходима испанская страховка с полным покрытием без доплат. Для ИП и самозанятых не нужна.
- Отсутствие судимости. Нужно предоставить справки об отсутствии несудимости из всех стран, в которых проживали более 183 дней за последние два года.
Преимущества ВНЖ цифрового кочевника
- ВНЖ для всей семьи: Digital nomad позволяет получить резидентство с супругом и детьми.
- Разрешение на работу: вы и члены семьи имеете право на работу в Испании.
- Быстрое получение: одобрение ВНЖ на 3 года всего за 20 рабочих дней.
- Путешествия: резиденты могут свободно посещать страны Шенгенской зоны без получения дополнительных виз.
- Образование: можно обучаться в испанских учебных заведениях в том числе бесплатно.
Стартап-виза (Residencia para emprendedores)
Startup ВНЖ — программа для иностранных предпринимателей, желающих развивать свои идеи в Испании. Выдается на срок до 3 лет при подаче из Испании, продляется на 2 года, затем еще на 2. Через 5 лет – ПМЖ.
Условия для получения ВНЖ по стартап-проекту
- Наличие бизнес-плана. Описываемый проект должен быть инновационным и представляющим интерес для Испании.
- Достаточный остаток финансов. Минимальная сумма на вашем счету должна составлять не менее 31 752 евро на заявителя + 11907 евро на первого члена семьи и 3969 евро на каждого последующего.
- Медицинская страховка. Необходима испанская медицинская страховка с полным покрытием без доплат.
- Отсутствие судимости. Заявитель должен предоставить справки о несудимости из всех стран, в которых проживал более 183 дней за последние пять лет.
Преимущества ВНЖ для стартапов
- ВНЖ для всей семьи: Startup позволяет получить резидентство с супругом и детьми.
- Разрешение на работу: вы и члены семьи имеете право на работу в Испании.
- Доступ к рынку ЕС: можете развивать свой проект в Европе и привлекать инвесторов со всего мира.
- Государственная поддержка: Испания заинтересована в инновационных проектах и предоставляет гранты и субсидии на их развитие.
- Путешествия: резиденты могут свободно посещать страны Шенгенской зоны без получения дополнительных виз.
- Образование: можно обучаться в испанских учебных заведениях, в том числе бесплатно.
Золтая виза (Residencia para inversores)
ВНЖ инвесторов или “golden visa”– резиденция, предназначенная для иностранцев, которые делают значительные капиталовложения в экономику Испании.
Условия получения ВНЖ для инвесторов
- Инвестиции. Для получения золотой визы необходимо произвести вложения капитала минимум в одно из направлений:
- Недвижимость. Приобрести недвижимое имущество в Испании на сумму от 500 000 евро.
- Банк. Внесение 1 миллиона евро на счет в испанском банке.
- Акции. Инвестировать не менее 1 миллиона евро в акции испанских компаний или инвестиционные фонды.
- Облигации. Купить государственные долговые ценные бумаги Испании на сумму от 2 млн евро.
- Медицинская страховка. Необходима испанская медицинская страховка с полным покрытием без доплат.
- Отсутствие судимости. Заявитель должен предоставить справки о несудимости из всех стран, в которых проживал более 183 дней за последние пять лет.
Преимущества ВНЖ для инвесотров
- ВНЖ для всей семьи: позволяет получить резидентство с супругом и детьми.
- Разрешение на работу: вы и члены семьи имеете право на работу в Испании.
- Путешествия: обладатели ВНЖ могут свободно посещать страны Шенгенской зоны без получения дополнительных виз.
- Образование: можно обучаться в испанских учебных заведениях, в том числе бесплатно.
Долгосрочная Учебная / Студенческая виза
Долгосрочная учебная виза (Estancia por estudios) в Испании предназначена для иностранных студентов, обучающихся в испанских учебных заведениях. Она выдается на срок, равный продолжительности учебной программы, но не более одного года, с возможностью продления. После трех лет обучения студенты могут подать заявку на ВНЖ с правом трудоустройства.
Условия для получения учебной резиденции
- Зачисление в образовательное учреждение. Кандидат должен быть зачислен в аккредитованное испанское учебное заведение: колледж, университет, языковую школу и тд.
- Финансы. Необходимо доказать наличие средств проживания в период обучения — 600 евро в месяц на студента, 450 евро на второго члена семьи и 300 евро на каждого последующего.
- Медицинская страховка. Необходима испанская медицинская страховка с полным покрытием без доплат.
- Отсутствие судимости. Заявитель должен предоставить справки о несудимости из всех стран, в которых проживал более 183 дней за последние пять лет.
- Медицинский сертификат. Требуется справка об отсутствии серьезных заболеваний, указанных в Международном медико-санитарном соглашении 2005 года.
Преимущества студенческой визы
- Качественное образование: испанские учебные заведения предлагают программы мирового уровня.
- Разрешение на работу: студенты имеют право на работу в Испании до 30 часов в неделю.
- Доступность: минимальный пакет документов и умеренные финансовые требования.
- Путешествия: обладатели ВНЖ могут свободно посещать страны Шенгенской зоны без получения дополнительных виз.
Список документов для подачи на ВНЖ в Испании
Наша команда поможет собрать все необходимые документы и будет сопровождать вас на всех этапах оформления ВНЖ.
Оформление вида на жительство в Испании — это сложный процесс, требующий сбора множества документов. Команда ReloHelper прекрасно разбирается во всех тонкостях этой процедуры и готова помочь вам с любыми вопросами, включая заполнение анкет, получение нужных справок или документов. Мы будем сопровождать вас на всех этапах оформления ВНЖ и сделаем этот процесс простым и понятным.
Наши кейсы
У заявителя ИП Армении, работает с компанией из Кипра. Оплата происходит в криптовалюте, средства выводит на индонезийскую карту через P2P.
В подтверждение прикладывали инвойсы и выписку со счета из банка, в которой отображены поступления. Также составили мотивационное письмо, в котором описали процесс оплаты.
Пришло одобрение без дополнительных запросов ☺️
Весной заявитель вместе с женой подавали документы на студенческую визу в России, но получили отказ с формулировкой "наличие обоснованных сомнений в достоверности причины подачи заявления на визу". Тогда они решили обратиться к нам, чтобы подать документы из Испании.
Перед подачей оформили прописку, подавали выписку о регистрации с остальными пакетом документов. А также составили мотивационное письмо. Остаток средств показывали в Райффайзенбанке. И вот, радостная новость — пришло одобрение ☀️
У заявителя контракт через Deel с компанией из США. Выписку о регистрации заказывал самостоятельно из бизнес реестра, а затем через сервис апостилизации легализовал документ. Опыт работы подтвердили справкой от предыдущего работодателя.
Процесс прошёл гладко, без дополнительных запросов👏
Семейная пара без брака и парехи со совместной страховкой и пропиской. Подавались как 2 отдельных заявителя. В письме попросили рассматривать их совместно, так как оплата страховки была произведена со счета одного из них, и только он был указан в подтверждении оплаты. Показывали лишь остаток, без движений, 50% в Сбербанке, 20% в Испанском BBVA и 30% в чешском Fio Bank.
Одобрение было получено обоими в один день ✅
Подача через московское консульство. Два взрослых и один ребенок.
Пассивный доход от ИП с управляющим. Выписки об остатке средств: 30% в сбербанке, 70% в испанском банке. Квартира в собственности в Испании.
Одобрение получено без дополнительных запросов 🙂
У заявительницы трудовой договор с ООО в РФ.
Подача с гражданским мужем. За неделю до отправки документов на получение ВНЖ заключили pareja de hecho в Мадриде. Процедура заняла всего два дня.
Пакет документов стандартный. Одобрение пришло обоим в один день.
У заявителя ИП в Грузии, контракт с британской компанией с оплатой через Deel на грузинский счет.
В июне у нашего клиента была сложная операция, из-за которой он взял неоплачиваемый больничный, поэтому за месяц дохода не было. Однако дважды в год заявитель получает премию, что в итоге обеспечивает годовую прибыль выше установленного требования.
Приложили выписки о движении средств за год, пояснительное письмо и справку из больницы. Получили одобрение без дополнительных запросов 👏
Заявитель с ИП в России, работает по контракту с ИП в Сербии.
Пришел запрос на подтверждение подачи заявки в RETA для постановки на учет. Да, простое обещание зарегистрироваться в соцстрахе после получения одобрения их перестало устраивать. К счастью, мы знали, как можно решить этот вопрос быстро без электронного сертификата и счета в испанском банке.
Ответили на дозапрос, и на почту пришло заветное письмо с одобрением ✨
Заявитель работает по контракту с ИП Кипра.
Пришел запрос на выписку о регистрации компании, не устроило, что в сертификате указано «копия».
Мы составили пояснительное письмо, в котором указали, что нотариальная копия является официальным документом и добавили ссылку на онлайн реестр. А также приложили скан оригинала выписки на греческом языке.
Через несколько дней получили заветное одобрение.
У заявителя ИП в Грузии, работает по контракту с ИП Сербии.
Подавался с семьей: жена и 2 ребенка.
Заработок по контракту не покрывал членов семьи, поэтому в качестве финансовых гарантий прикладывали выписку об остатке средств.
Пакет документов подавался без письма-разрешения на удаленную работу, вместо него загрузили контракт, в котором выделили положения о дистанционной форме выполнения обязанностей. Всего 3 недели и прилетели одобрения всей семье ❤️
Заявитель имеет пассивный доход от сдачи недвижимости в Москве и на Бали, который подтверждали выписками из реестра и договорами аренды.
При подаче из Индонезии наличие пассивного дохода не является обязательным, но служит дополнительным усилением кейса На подготовку ушло 3 недели. Перевод выполнял хурадо переводчик из Джакарты, с которым мы сотрудничаем уже не первый год. Все прошло легко и быстро. Запись в консульство производилась через электронную почту. Мы общались от имени клиента. Дату подачи предложили через две недели после отправки нашего запроса.
У заявителя ИП в Армении, работает по контракту с ИП Кипра.
Поскольку хурадо переводчиков с армянского языка нет, легализовывали справки из Армении в несколько этапов: сначала перевели их на русский, заверили в Консульстве РА, затем перевели на испанский и заверили перевод в консульстве Испании . Пакет документов стандартный.
Заявитель работает в найме, последние 8 месяцев проживал в Таиланде по студенческой визе. Мы помогли с получением французского шенгена: запросили в конце апреля через визовый центр, а уже в начале мая получили — и сразу на полгода. Далее текст должен быть обычным.
В чем сложность?У основного заявителя была судимость 6,5 лет назад. В остальном же кейс стандартный
Мы рассказали как получить справку о несудимости в Таиланде и помогли дистанционно получить все необходимые документы из России.